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الثلاثاء 05 يوليو 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

اقتصاد

أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 5 يوليو 2022

الدولار
الدولار
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استقرت أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه، خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، 5 يوليو 2022، وذلك علي مستوى البنوك المصرية.

وسجل أعلي سعر الدولار أمام الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي، اليوم الثلاثاء الموافق 5-7-2022؛ نحو  18.84 جنيه للشراء و 18.89 جنيه للبيع.
وسجل أدني سعر لـ الدولار نحو 18.76 جنيه للشراء و 18.82 جنيه في بنكي البركة ومصر.
وبلغ سعر الدولار نحو 18.79 جنيه للشراء و 18.89 جنيه للبيع في بنوك " HSBC، المصرف العربي الدولي، أبوظبي التجاري، الإمارات دبي الوطني، التنمية الصناعية، الكويت الوطني، المشرق،قناة السويس، بلوم، العربي الافريقي الدولي".

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 18.81 جنيه للشراء و 18.87 جنيه للبيع في بنوك " الأهلي المصري و المصرف المتحد، فيصل الإسلامي، ميد بنك".
وسجل سعر الدولار نحو 18.82 جنيه للشراء و 18.89 جنيه للبيع في بنوك قطر الوطني الأهلي QNBو كريدي أجريكول.

بينما وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 18.83 جنيه للشراء و 18.89 جنيه للبيع في بنوك التجاري الدولي CIB العقاري المصري العربي، الإسكندرية".

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