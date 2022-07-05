أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 5 يوليو 2022

الثلاثاء 05/يوليو/2022 - 08:58 ص

استقرت أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه، خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، 5 يوليو 2022، وذلك علي مستوى البنوك المصرية.

وسجل أعلي سعر الدولار أمام الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي، اليوم الثلاثاء الموافق 5-7-2022؛ نحو 18.84 جنيه للشراء و 18.89 جنيه للبيع.

وسجل أدني سعر لـ الدولار نحو 18.76 جنيه للشراء و 18.82 جنيه في بنكي البركة ومصر.

وبلغ سعر الدولار نحو 18.79 جنيه للشراء و 18.89 جنيه للبيع في بنوك " HSBC، المصرف العربي الدولي، أبوظبي التجاري، الإمارات دبي الوطني، التنمية الصناعية، الكويت الوطني، المشرق،قناة السويس، بلوم، العربي الافريقي الدولي".

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 18.81 جنيه للشراء و 18.87 جنيه للبيع في بنوك " الأهلي المصري و المصرف المتحد، فيصل الإسلامي، ميد بنك".

وسجل سعر الدولار نحو 18.82 جنيه للشراء و 18.89 جنيه للبيع في بنوك قطر الوطني الأهلي QNBو كريدي أجريكول.

بينما وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 18.83 جنيه للشراء و 18.89 جنيه للبيع في بنوك التجاري الدولي CIB العقاري المصري العربي، الإسكندرية".