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الأربعاء 15 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

نائب محافظ الجيزة تشهد فعاليات القافلة العلاجية الشاملة بقرية ميت شماس

نائب محافظ الجيزة
نائب محافظ الجيزة
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شهدت هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة اليوم الأربعاء فعاليات القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية ميت شماس بمركز ومدينة أبو النمرس 

جاء ذلك في اطار تكليفات اللواء احمد راشد محافظ الجيزه بتوفير الرعايه الطبية اللازمة للمواطنين واجراء القوافل الطبية العلاجية بقرى المحافظة وذلك بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.

واشارت نائب المحافظ الى ان القافلة تمت بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة وبمشاركة جامعة القاهرة ووزارة الشباب والرياضة وصندوق مكافحة وعلاج الادمان وضمت ١٢ تخصص طبي (باطنة، جراحة عامة، علاج طبيعي، رمد، انف واذن حنجرة، اسنان ، عظام ، اطفال ، نساء ، تحاليل ) بالإضافة الى صرف الادوية بالمجان للحالات المرضية وتحويل الحالات التي بحاجه الي رعاية صحية الي المستشفيات.

واوضحت ان القافلة قدمت خدمات بيطرية للمربين حيث تم الكشف البيطري والارشاد الزراعي من خلال الأطباء البيطرين والمتخصصين الي جانب إجراء ندوات توعوية عن مخاطر الادمان والهجرة غير الشرعية من خلال صندوق مكافحة الادمان و إجراء اختبارات محو الامية وطلبات استكتاب لمواطني القرية.

رافق نائب المحافظ حامد سلامة رئيس مركز ومدينة ابو النمرس والدكتور احمد شعيب منسق حياة كريمة بمحافظة الجيزة وممثلي جامعة القاهرة.

نائب المحافظ تشهد فعاليات القافلة العلاجية الشاملة قرية ميت شماس مركز أبو النمرس مؤسسة حياة كريمة محافظة الجيزة