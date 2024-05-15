قناة السويس ضمن أفضل 400 جامعة في تصنيف تايمز للجامعات الناشئة

أعلن الدكنور ناصر مندور رئيس جامعه قناه السويس. اختيار الجامعه ضمن أفضل 400 جامعة دولياً في تصنيف تايمز للجامعات الناشئة.



وأشار مندور الي أن هذا التصنيف يعكس الاداء المميز للجامعات الناشئة. وقد صنفت جامعة قناة السويس ضمن أفضل 400 جامعة ناشئة دولياً بترتيب (351-400) عالميا.

واوضح أن تصنيف تايمز للجامعات الناشئة لهذا العام شمل 673 جامعة من 79 بلد على مستوى العالم بزيادة عن 605 جامعة في عام 2023.

من جانبه قال الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن جامعة قناة السويس قد احتلت المركز الرابع مكرر على مستوى الجامعات المصرية.

موضحا أن تصنيف التايمز اظهر تأهل 18 جامعة مصرية ناشئة للظهور فى هذا التصنيف هذا العام. بينما سجل 10 جامعات مصرية كمراسل فقط من بين 499 جامعة دولية.

مؤكدا استمرار جامعة قناة السويس فى تطلعها للتميز وتطوير العملية التعليمية والبحثية بالجامعة من خلال دعم الجامعة للباحثين واعضاء هيئة التدريس.

وأوضح الدكتور سامح سعد مدير مكتب التعاون الدولي بالجامعة ان تصنيف الجامعات الناشئة يستند الى جميع مهام الجامعات الأساسية التى يقوم عليها التصنيف العالمي للجامعات THE مع فروق فى اوزان المؤشرات. حيث يتم استخدام 18 مؤشرا فى هذا التصنيف مقارنة ب 13 مؤشر فى تصنيف العام السابق.

واضاف لا تزال مؤشرات الأداء مجمعة في خمس مجالات، على الرغم من تعديل أسماءها: التدريس (بيئة التعلم)؛ بيئة البحث (الحجم والدخل والسمعة)؛ جودة البحث (تأثير الاستشهاد، وقوة البحث، والتميز البحثي، وتأثير البحث)؛ التوقعات الدولية (الموظفين والطلاب والبحوث)؛ والصناعة (الدخل وبراءات الاختراع).

واكدت الدكتورة الهام الخواص مدير وحدة التصنيف بمكتب التعاون الدولي أن الثلاثة مقاييس الجديدة المضافة للتصنيف هى لقياس جودة البحث في عام التصنيف وتشمل قوة البحث لقياس مدى قوة البحث النموذجي. والتميز البحثي الذى يشمل عدد المنشورات البحثية ضمن أفضل 10% من حيث تأثير الاقتباس الميداني في جميع أنحاء العالم واخيرا تأثير البحث للوقوف على الأبحاث الأكثر تأثيرًا في العالم من حيث الاقتباس وليس فقط الاعتماد على حساب عدد الاستشهادات.