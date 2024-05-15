الشوط الأول.. تعادل سلبي بين الداخلية والجونة

حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول الداخلية أمام نظيره الجونة على ستاد بتروسبورت، فى افتتاح مباريات الأسبوع الـ23 من عمر مسابقة الدوري.

كان المدير الفني لفريق الجونة، علاء عبد العال، اعلن تشكيله الرسمي لمواجهة الداخلية في، على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة 23 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

تشكيل الجونة لمواجهة الداخلية

يبدأ الجونة المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: صبحي سليمان

خط الدفاع: كمال أبو الفتوح، أحمد حسام، أحمد عبد الرسول، محمد الدغيمي.

خط الوسط: أحمد شوشا، رضا صلاح، أشرف مجدي.

خط الهجوم: رنانادا، محمد الصباحي، أيمن موكا.

ويستضيف فريق الداخلية نظيره الجونة ستاد بتروسبورت، فى افتتاح مباريات الأسبوع الـ23 من عمر مسابقة الدوري.

وهي المباراة الأولى لفريق الداخلية تحت قيادة مدربه الجديد عيد مرازيق الذى تولى المهمة بعد رحيل أحمد كشري.

يحتل فريق الداخلية المركز الـ18 والأخير بجدول مسابقة الدوري برصيد 11 نقطة بينما يحتل الجونة المركز العاشر برصيد 28 نقطة.