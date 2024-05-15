انطلاق فعاليات "دكان الفرحة" بجامعة جنوب الوادي

تفقد الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي معرض "دكان الفرحة" الذي ينظمه صندوق تحيا مصر بالتعاون مع الجامعة بالصالة المغطاة بالجامعة بحضور الدكتور محمد سعيد عبدالله نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعبدالرازق حسين امين الجامعة المساعد، وعادل امام مدير مبادرة "دكان الفرحة “ولفيف من القيادات الادارية

وأشار عكاوي الى أن مبادرة "دكان الفرحة" أحد أنشطة صندوق تحيا مصر وتأتي اتساقا مع التوجهات الوطنية بتعزيز اجراءات الحماية الاجتماعية



واكد ان انشطة (دكان الفرحة ) تستهدف رعاية الطلاب الأولى بالرعاية بالجامعات الحكومية و تتضمن إقامة معرض للملابس والأحذية به حوالى(15) ألف قطعة ملابس لتوزيعها على 3٠٠٠ طالب وطالبة



وحيا رئيس الجامعة جهود صندوق تحيا مصر على المبادرات المتنوعة التي يقدمها في مختلف انحاء الجمهورية



واشاد الدكتور محمد سعيد عبدالله نائب رئيس الجامعة الشكر بالدور التنموي لصندوق تحيا مصر وتعزيز قيم التكافل والتضامن و تخفيف العبء المادي على كاهل أسر الطلاب ودعمهم في مسيرتهم التعليمية، مشيراً الى حرص الجامعة على التعاون المشترك مع مختلف الجهات ذات الصلة لتوفير مختلف سبل الدعم للطلاب .

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