تنظيم حملتين لتطهير نهر النيل من المخلفات البلاستيكية بمشاركة 65 متطوعًا

الأربعاء 22/يونيو/2022 - 09:50 ص

نظمت مؤسسة "شباب بتحب مصر" حملتين لنظافة لنهر النيل بالتعاون مع نقابة المهندسين واثنتين من الشركات الخاصة، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمحيطات، وذلك في فى إطار نشر الوعى بين الشباب للحفاظ على نهر النيل وحمايته من التلوث، وتحت رعاية الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى.

وصرح الدكتور عبد العاطى، بأنه تم تنظيم حملة بمشاركة 50 متطوعا من شباب العاملين بأحد شركات الاتصالات بجانب متطوعي مؤسسة شباب بتحب مصر، حيث انطلقت الحملة من نادي نقابة المهندسين مرورًا بحي الزمالك وحتى كوبري إمبابة، وأسفرت الحملة التي استمرت لعدة ساعات عن جمع أكثر من طن من المخلفات البلاستيكية، باستخدام أدوات يدوية مثل القفازات وأذرع جمع المخلفات داخل أجولة من الخيش، كما دعمت وزارة الموارد المائية والري بحفار مائي للمساهمة في جمع المخلفات.

وأضاف أنه تم إطلاق حملة أخرى بمشاركة 15 متطوعا من شباب العاملين بإحدى الشركات الخاصة لجمع المخلفات البلاستيكية من نهر النهر بمحيط جزيرة الزمالك، وبحضور عدد من مسئولي وزارة الموارد المائية والرى، حيث تم جمع ما يقرب من 75 كيلوجراما من المخلفات البلاستيكية باستخدام أدوات يدوية مثل القفازات وأذرع جمع المخلفات.

وأضاف أن رعاية وزارة الموارد المائية والري لمثل هذه المبادرات يأتي في إطار حرص الوزارة على جمع المخلفات الملوثة لنهر النيل، والحفاظ على نهر النيل من التلوث بالمخلفات البلاستيكية والتي تمثل خطورة كبيرة على الصحة العامة، حيث تتميز المخلفات البلاستيكية بعدم التحلل بشكل سريع على غرار المخلفات الأخرى، بالإضافة للتوعية بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية والحد من استخدام البلاستيك.

وأكد أهمية التعاون المشترك بين أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لزيادة الوعي المجتمعي بضرورة الحد من المخلفات البلاستيكية لتأثيرها الكبير على التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية، وذلك في إطار الفعاليات والمبادرات التي تُقام استعداد الدولة لاستضافة مؤتمر المناخ القادم Cop27.