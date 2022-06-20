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الإثنين 20 يونيو 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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بوابة العرب

كورونا في العراق.. تسجيل 305 إصابات جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجل العراق 305 إصابات جديدة بفيروس كورونا دون تسجيل أي حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وذكرت وزارة الصحة العراقية في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 2332177 توفي منها 25228 مصابًا فيما تماثلت للشفاء 2304332 حالة.

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