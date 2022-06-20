كورونا في العراق.. تسجيل 305 إصابات جديدة

الإثنين 20/يونيو/2022 - 12:55 ص

سجل العراق 305 إصابات جديدة بفيروس كورونا دون تسجيل أي حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت وزارة الصحة العراقية في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 2332177 توفي منها 25228 مصابًا فيما تماثلت للشفاء 2304332 حالة.