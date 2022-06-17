مباحثات مصرية أمريكية لدعم التحول الطاقي وخفض الانبعاثات

الجمعة 17/يونيو/2022 - 11:13 ص

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مباحثات مع وفد رفيع المستوى من وزارة الطاقة الأمريكية برئاسة السيد جوشوا فولز نائب مساعد وزير الطاقة الأمريكى للشئون الخارجية لأوروبا وأوراسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث أكد الوفد الأمريكى على تطور دور منتدى غاز شرق المتوسط ومساهمته فى تحقيق التعاون والتكامل فى مجال الطاقة بين دول المنطقة .

كما استعرض الملا والوفد الأمريكى مجالات التحول الطاقى وجهود خفض الانبعاثات نحو تحقيق مستقبل منخفض الكربون وفرص التعاون المشترك مع الولايات المتحدة فى هذه المجالات ، حيث أوضح الملا أن مصر مهتمة خلال مرحلة الانتقال الطاقى بالمضى قدماً وتعزيز التعاون مع الشركات العالمية فى تنفيذ مشروعات لإنتاج الوقود الأحفورى الأنظف وإزالة الكربون وخفض الانبعاثات من هذا الوقود ، حيث لا يزال الوقود الأحفورى يقوم بدور هام فى تلبية متطلبات الاستهلاك لتحقيق أمن الطاقة ، مؤكداً أهمية التعاون مع الشركات الأمريكية فى مجالات التمويل والتدريب والتكنولوجيا لتنفيذ هذه المشروعات .

كما تم استعراض المبادرات الخاصة بإزالة الكربون وخفض الانبعاثات التى أطلقها منتدى غاز شرق المتوسط وإمكانيات التعاون مع الولايات المتحدة فى تطبيق هذه المبادرات التى تعد من أهم أهداف المنتدى وأبدى الجانب الأمريكى اهتمامه بالتعاون فى هذا المجال لتسريع وتيرة التنفيذ .

حضر جلستى المباحثات السيد أسامة مبارز الأمين العام لمنتدى غاز شرق المتوسط والدكتور مجدى جلال رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعة ونائبه للعمليات المهندس يس أحمد والمهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفنى .