بورصة مسقط تغلق علي ارتفاع

الخميس 09/يونيو/2022 - 01:18 ص

أغلق مؤشر بورصة مسقط (30) عند مستوى (78ر4130) نقطة مرتفعًا بـ(06ر1) نقطة وبنسبة (03ر0) بالمئة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (72ر4129) نقطة.

وبلغت قيمة التداول (4) ملايين و(307) آلاف و(853) ريالًا عُمانيًّا مرتفعة بنسبة (6ر82) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت مليونين و(358) ألفًا و(790) ريالًا عُمانيًّا.