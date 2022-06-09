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الخميس 09 يونيو 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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اقتصاد

بورصة مسقط تغلق علي ارتفاع

بورصة مسقط
بورصة مسقط
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أغلق مؤشر بورصة مسقط (30) عند مستوى (78ر4130) نقطة مرتفعًا بـ(06ر1) نقطة وبنسبة (03ر0) بالمئة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (72ر4129) نقطة.
وبلغت قيمة التداول (4) ملايين و(307) آلاف و(853) ريالًا عُمانيًّا مرتفعة بنسبة (6ر82) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت مليونين و(358) ألفًا و(790) ريالًا عُمانيًّا.

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بورصة مسقط ارتفاع