اليوم.. فرقة دراويش أبوالغيط على مسرح الضمة بعابدين

الخميس 09/يونيو/2022 - 07:26 ص

ينظم مركز المصطبة للموسيقى الشعبية المصرية، برئاسة الفنان زكريا إبراهيم، حفلا غنائيا لفرقة "دراويش أبوالغيط"، على مسرح الضمة التابع للمركز بعابدين، اليوم الخميس.

ويقدم أعضاء الفرقة، بقيادة مؤسسها أحمد الشنكحاوي، مزيجا من الأغاني الصوفية، ممزوجة بفلكلور الزار بنوعية المصري والسوداني التي اشتهرت بها في حفلاتها، إلى جانب مجموعة من الأغاني الخاصة من ألبومها الأول "طبيب لجراح".

فرقة "دراويش أبوالغيط" هي إحدى أهم فرق مركز المصطبة للموسيقى الشعبية، والتي انضمنت إليه في عام ٢٠١١، وتقدم مزجا بين الفنون الصوفية وموسيقى الزار بإيقاعاتها المتفردة، ويرجع تسمية الفرقة بهذا الاسم إلى انتسابها للشيخ حسن الغيطاني، وقامت الفرقة بالعديد من الجولات العالمية، حيث مثلت مصر في مهرجان "بكين" للموسيقى الشعبية عام ٢٠١٢.