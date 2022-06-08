القصة الكاملة لإفلاس صيدليات ١٩٠١١ بموجب حكم قضائي

الأربعاء 08/يونيو/2022 - 09:17 م

قررت الدائرة الرابعة للتراخيص بمحكمة القضاء الإداري، اليوم، تأجيل قضية استحواذ شركة المتحدة على ١٩٠١١ إلي جلسة 7 يوليو.

وكان الدكتور هاني سامح المحامي، قد طالب بمنع استحواذ شركة المتحدة للصيادلة وشركة سلسلة كير للصيدليات التابعة لها على الصيدليات المقيدة بالسجل التجاري لشركة صيدليات الفا لإدارة الصيدليات المشهورة ب 19011 وطلب اتخاذ الإجراءات للتحفظ على صيدليات 19011 و"كير" وإلغاء تراخيصهما ومحو نشاطهما الخاص بإدارة الصيدليات وامتلاكها لمخالفته النظام العام لقانون مزاولة مهنة الصيدلة.

وقال هاني سامح، في دعواه إن الديون سبب الاستحواذ والقانون يحظر ملكية الشركات للصيدليات ويحظر ملكية أكثر من صيدليتين حماية لفئة الصيادلة من تغول أباطرة الأموال.

جاء في صحيفة الدعوى، أن صيدليات 19011 قامت بامتلاك وإدارة اكثر من 300 صيدلية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة وقامت باستخدام ذلك في الحصول على الأموال والقروض بمبالغ مليارية تحصل عليها ملاكها، بما تسبب في انهيارها وتكالب أصحاب الديون عليها.

وأضافت الدعوى، قامت شركة توزيع دوائي تسيطر على 40% من سوق توزيع الدواء بالاستحواذ وامتلاك وضم سلسلة 19011 لمجموعة صيدليات تمتلكه وهي سلسلة كير كأحد حلول التسوية لمديونية هائلة تمتلكها، وفي الدعوى أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة حظر امتلاك الشركات للصيدليات، وحظر إمتلاك الصيدلي لأكثر من صيدليتين أو إدارته لأكثر من صيدلية واحدة.

الجدير بالذكر، أن تطور مهم شهدته القضية، حيث حكمت المحكمة الاقتصادية بإشهار إفلاس شركة الفا المالكة لصيدليات ١٩٠١١ جاء في المنطوق حكمت المحكمة فى مادة إفلاس بإشهار إفلاس شركة ألفا لإدارة الصيدليات شركة مساهمة مصرية واعتبار تاريخ 29 مايو 2020 تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع ، وجرى تعيين القاضى بالمحكمة الاقتصادية قاضيا للتفليسة؛ كما جرى تعيين صاحب الدور أمينا للتفليسة لاستلام أموال الشركة المفلسة وإدارتها وتحصيل حقوقها وسداد التزاماتها.