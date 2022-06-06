المغالاة في مهور الزواج.. رسالة ماجستير في "إعلام المنصورة"

الإثنين 06/يونيو/2022 - 07:18 م

ناقش الباحث ياسر سليمان إبراهيم ناصف، رسالة الماجستير تحت عنوان: "تعرض الشباب المصري للدراما التليفزيونية التي تعالج مغالاة المهور في الزواج واتجاهاتهم نحو الزوج.. دراسة تطبيقية "، وذلك بكلية الآداب جامعة المنصورة.

وتوصل الباحث من خلال دراسته، إلى أن المغالاة في المهور من أهم أسباب تدمير الأسرة المصرية والقضاء على الحياة لما تخلفه تلك المغالاة من أضرار على الأسر المصرية، كما توصل إلى ضرورة التمسك بالقيم والمبادئ الإسلامية فى سبيل النهوض بالأسرة المصرية ومن أجل الحصول على أفضل قدر من الود والأخوة، مشددًا على ضرورة الالتزام بتعاليم الإسلام.

تكونت لجنة الإشراف على الرسالة من الدكتور محمد معوض إبراهيم أستاذ الإذاعة والتلفزيون بكلية الدراسات العليا للطفولة جامعة عين شمس، الدكتورة ولاء إبراهيم عبدالحميد حسان مدرس الإعلام بكلية الآداب جامعة المنصورة.

فيما تكونت لجنة المناقشة والحكم الدكتور الدكتور محمد معوض إبراهيم أستاذ الإذاعة والتلفزيون بكلية الدراسات العليا للطفولة جامعة عين شمس، الدكتور سامي السعيد النجار أستاذ الصحافة ورئيس قسم الإعلام كلية الآداب جامعة المنصورة مناقشات وعضوا، الدكتور هشام رشدى خير الله أستاذ مساعد بقسم الإعلام بكلية التربية النوعية جامعة المنوفية مناقشات وعضوا.

وأقرت اللجنة منح الباحث درجة الماجستير في الإعلام بتقدير ممتاز.