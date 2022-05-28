إبداع|"كراكيب".. قصيدة للشاعر عبدالله وليد

السبت 28/مايو/2022 - 07:38 م

مصبحتيش

مبتمسيش

كل اللي بينا ولسه

زينا زي المفيش

فكرت إنك فاكرة

دايماً ومبتنسيش

فكرتي إزاي طيب

من بعدك اعيش

أنا كنت براضي وبطيب

كان قلبي كريم

أنا كنت بقول إنك طيب

وطلعت لئيم

بدعيلك دايماً في صلاتي

وصيامي وأقيم

قرارك إنك تسيبيني

دا مكنش حكيم

فيه شيطان ورچيم

مش وضع سليم

والصدق منجي ينجينا

قرار واتقرر تفعيلة

إدمانك يصعب تبطيله

ولكني لناهيته هحيله

واخترتي البُعد

ف براحتك

اختارتي البُعد

ف خلينا

مين مكتوب وجعه يشيله

مش فارق مش فارق

مين مظلوم فينا

ما خلاص..

فارقتي ورحتيله

بقي بينكم ماس

والله أنا فعلا حبيتك

ولكنه خلاص..

الوجع اتملك من قلبي

وقف لي الراس

أنا عندي داء الكبرياء

الكبرياء إحساس

نعمه مش عند كل الناس



