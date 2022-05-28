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السبت 28 مايو 2022
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ثقافة

إبداع|"كراكيب".. قصيدة للشاعر عبدالله وليد

عبدالله وليد
عبدالله وليد
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مصبحتيش
مبتمسيش 
كل اللي بينا ولسه 
زينا زي المفيش
فكرت إنك فاكرة
دايماً ومبتنسيش 
فكرتي إزاي طيب
من بعدك اعيش
أنا كنت براضي وبطيب
كان قلبي كريم 
أنا كنت بقول إنك طيب 
وطلعت لئيم
بدعيلك دايماً في صلاتي 
وصيامي وأقيم
قرارك إنك تسيبيني 
دا مكنش حكيم 
فيه شيطان ورچيم 
مش وضع سليم 
والصدق منجي ينجينا 
قرار واتقرر تفعيلة 
إدمانك يصعب تبطيله
ولكني لناهيته هحيله
واخترتي البُعد
ف براحتك 
اختارتي البُعد
ف خلينا 
مين مكتوب وجعه يشيله
مش فارق مش فارق 
مين مظلوم فينا 
ما خلاص..
فارقتي ورحتيله
بقي بينكم ماس 
والله أنا فعلا حبيتك 
ولكنه خلاص.. 
الوجع اتملك من قلبي 
وقف لي الراس 
أنا عندي داء الكبرياء 
الكبرياء إحساس 
نعمه مش عند كل الناس  


 

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الشاعر عبدالله وليد عبدالله وليد كراكيب الشعر قصيدة شعر