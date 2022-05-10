محافظ الفيوم يتابع توصيل المرافق لمصنع "يازاكي" لتصنيع ضفائر السيارات

الثلاثاء 10/مايو/2022 - 01:21 ص

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً لمتابعة آليات توصيل المرافق للمنطقة المزمع تنفيذ مصنع يازاكى اليابانى للضفائر الكهربائية للسيارات، بقرية منشأة كمال التابعة لمركز الفيوم، موجهاً بتحديد جداول زمنية للأعمال، والمتطلبات الخاصة بكل مرفق من المرافق لتوصيل الخدمات فى خلال شهرين، للبدء الفعلى في تنفيذ الأعمال الإنشائية للمصنع، تفعيلاً لاتفاقية التعاون بين الجانبين المصري والياباني.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، ورئيس قطاع الكهرباء بالفيوم،ووكيل وزارة الإسكان، ومدير مديرية الطرق،ومدير قطاع الاتصالات، وممثلي شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي ، ومديري الإنتاج والشئون الاقتصادية بالديوان العام.

خلال الاجتماع استعرض مسئولو شركات المرافق أعمال المقايسات والدراسات الفنية للمتطلبات الفعلية، لتوصيل الخدمات للمنطقة المزمع تنفيذ المصنع عليها، والتى اشتملت على تنفيذ محطة رفع لمعالجة المياه بطاقة 13 لتر/ث تقوم بالصرف على مصرف قريب للمنطقة وتنفيذ خط 8 بوصة لمياه الشرب، بطول 1,5 كم، بطاقة 5 لتر/ث، ورصف طريق رابط بين المنطقة وطريق الفيوم/ بنى سويف بطول 1,5 كم، وتنفيذ خط للاتصالات إضافة إلى توصيل الكهرباء للمنطقة من خلال محول بطاقة 2,5 ميجا فولت.