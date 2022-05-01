منصة أجنبية تتعاقد مع السيناريست علي أبوهيف

الأحد 01/مايو/2022 - 04:51 م

أعلن السيناريست علي أبوهيف، عن تعاقده مع إحدى المنصات الأجنبية خلال الفترة الماضية، وذلك من أجل عمل درامي جديد يأخذ الطابع التاريخي.

وكشف السيناريست علي أبوهيف، أن ذلك التعاون الذي يعد الأول من نوعه في مساره المهني، يأتي عقب نجاح عمله السابق "شجرة الدر" والتي لقيت رواجا كبيرا على إحدى المنصات السورية.

وتناولت رواية "شجرة الدر" قصة حياة الملكة "شجرة الدر"، في شكل درامي مشوق، رغبة منه في توثيق كفاح المرأة المصرية وكفاحها وتصديها للغزو الصليبي خاصة عقب وفاة زوجها الملك الصالح أيوب.

وأكد أبوهيف، أن الرواية الجديدة سيتم عرضها في الفترة ما بين العيدين "الفطر والأضحى"، وسيكون من فئة المسلسلات ذي الـ15 حلقة.