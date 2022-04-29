كورونا في الولايات المتحدة.. تسجيل 48،692 إصابة جديدة و299 وفاة

الجمعة 29/أبريل/2022 - 04:17 ص

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 48،692 إصابة ‏جديدة و299 وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بالفيروس بلغت 989،408.