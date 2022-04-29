سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 48،692 إصابة جديدة و299 وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بالفيروس بلغت 989،408.
العالم
كورونا في الولايات المتحدة.. تسجيل 48،692 إصابة جديدة و299 وفاة
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سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 48،692 إصابة جديدة و299 وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية.
سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 48،692 إصابة جديدة و299 وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية.