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الجمعة 29 أبريل 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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العالم

كورونا في الولايات المتحدة.. تسجيل 48،692 إصابة جديدة و299 وفاة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 48،692 إصابة ‏جديدة و299 وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بالفيروس بلغت 989،408.

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