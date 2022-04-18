ديربى الشمال الغربى.. ليفربول يسعى للصدارة.. واليونايتد يبحث عن المشاركة الأوروبية

الإثنين 18/أبريل/2022 - 04:22 م

تتجه انظار عشاق الساحرة المستديرة، فى تمام التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء، نحو ملعب "آنفيلد"، لمتابعة "دربى الشمال الغربى"، بين فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه الفرعون المصرى محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى، ونظيره مانشستر يونايتد، وذلك ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع الـ 30 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.

ويسعى فريق ليفربول لحسم كل المواجهات المتبقية فى مسابقة الدورى الإنجليزى، ليكون قريب من قمة البريميرليج، فى انتظار سقوط أى نقاط من الغريم التقليدى مانشستر سيتى، معتلى صدارة الترتيب بفارق نقطة وحيده.

ويتميز ديربى الشمال الغربي، دائما بالقوة والإثارة، خاصة بعد نتيجة الذهاب بينهما، والتى انتهت بفوز ليفربول بخمسة اهداف دون رد، ليكون الانتصار الأكبر على اليوناتيد فى تاريخ المواجهات بينهما.

بينما يسعى اليونايتد لتحقيق الانتصار، لرد الاعتبار من الهزيمة الكبيرة التى وقع فيها فى الدور الأول، والحفاظ على حظوظه فى المشاركة الأوروبية، فى ظل الصراع الكبيرة بينه وبين توتنهام وأرسنال ووست هام.

ويحتل فريق ليفربول وصافة ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 73 نقطة، وفارق نقطة وحيده عن السيتى معتلى القمة برصيد 74 نقطة، بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس برصيد 54 نقطة.