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الجمعة 15 أبريل 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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العالم

الرئيس الأمريكي: لم نتخذ بعد القرار بشأن زيارة مسؤول أمريكي رفيع لأوكرانيا

جو بايدن
جو بايدن
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أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن إدارته لم تتخذ بعد أي قرار بشأن زيارة أي من المسؤولين رفيعي المستوى فيها لأوكرانيا جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة "تاس" الروسية. 

وقال بايدن للصحفيين، اليوم الخميس، ردا على سؤال بهذا الصدد: "سنعمل على اتخاذ هذا القرار الآن"، وأوضحت نائبة المتحدث باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، أن هذه المسألة لا تزال قيد النقاش، مضيفة أن واشنطن "على اتصال دائم بالحكومة الأوكرانية في كييف بشكل يومي،  ولا يوجد لدي أي شيء آخر لأعلن عنه".

 وكانت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية قد أفادت في وقت سابق بأن الإدارة الأمريكية تدرس إمكانية إرسال مسؤول رفيع المستوى لزيارة كييف في خطوة يراد منها عرض الدعم الأمريكي لأوكرانيا.

 وأشارت الصحيفة إلى أن المسؤول الذي سيزور أوكرانيا قد يكون بايدن نفسه أو نائبة الرئيس كامالا هاريس، ولكن من المرجح أكثر أن يقوم بهذه الزيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكن أو وزير الدفاع لويد أوستن.

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جو بايدن أوكرانيا زيارة مسؤول أمريكي رفيع لأوكرانيا