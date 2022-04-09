الجزيرة يكرم "المعلم" حسن شحاتة على هامش دورته الرمضانية

السبت 09/أبريل/2022 - 10:11 ص

أقام شريف سيف النصر رئيس نادي الجزيرة حفل تكريم لـ حسن شحاتة المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر نظرا لقيمته الكبيرة وإنجازاته الكبرى التي حققها مع منتخب مصر.

وقال شريف سيف النصر ان تكريم حسن شحاته جاء علي هامش الدورة الرمضانية التي نظمها النادي والتي شارك بها 48 فريق موضحًا ان الدورة الرمضانية تقام هذا العام بعد غياب طويل من سنة 1989.

وجاء تكريم "المعلم" في إطار حرص مجلس إدارة نادي الجزيرة، على تكريم الشخصيات الرياضية الكبري والمؤثرة في الحياة الرياضية المصرية.

ويعد حسن شحاتة أحد أقوي مدربي الكرة المصرية، والذي تولي تدريب منتخب مصر؛ محققًا الإنجاز الأكبر في الرياضة المصرية بالتتويج بثلاث بطولات أمم أفريقيا أعوام 2006 و2008 و2010.

وشهد حفل التكريم من جانب مجلس إدارة نادي الجزيرة إقامة حفلة غنائية يحييها الفنان هشام عباس.