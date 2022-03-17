تواصل فعاليات برنامج تعزيز وبناء الكوادر الشبابية لليوم السادس على التوالي

الخميس 17/مارس/2022 - 09:11 م

واصلت وزارة الشباب والرياضة، اليوم الخميس ، تنفيذ فعاليات برنامج إعداد مدربين" TOT " لتعزيز وبناء قدرات الكوادر الشبابية لتولي أدوار قيادية محلية ، لتأهيل 1000 شاب وفتاة من الكوادر والقيادات المحلية في مجال العمل العام والترشح للمحليات .

جاء ذلك في إطار المرحلة الثانية من برنامج دورنا، من خلال الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني وبالتعاون مع مركز خدمات التنمية وجمعية تنمية وطن (مشروع وطن )، وتستمر فعالياته حتي الــ19 من مارس الجاري ،بمشاركة 35 متدرب ،تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي _ وزير الشباب والرياضة .

وشملت فعاليات البرنامج ، التطرق الى مهارات القيادة وتطبيقات عملية على مهارات الخطاب الجماهيري.. يذكر أن البرنامج التدريبي يحتوي علي موضوعات متنوعة، هدفها تعزيز المشاركة المجتمعية للشباب من خلال مساحات أكبر للمشاركة الفعالة،ومنها مهارات (القيادة - تنظيم الحملات الانتخابية - الدعوة وكسب التأييد - التنمية المجتمعية - بناء الشراكات - الخطاب الجماهيري) .