هشام عيسى: إنشاء دورات مياه متنقلة ضروري لنجاح تنظيم “cop27” بشرم الشيخ

الإثنين 14/مارس/2022 - 10:56 م

شدد الدكتور هشام عيسى رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية بوزارة البيئة السابق، على أهمية تدشين حملات توعوية وندوات للمواطنين المقيمين بمدينه شرم الشيخ والعاملين بالمطاعم والفنادق وغيرها، حول استضافة البلاد للقمه العالمية البيئية للتغير المناخي"cop27، بنهاية نوفمبر لعام 2022، وتوضيح أهمية هذا المؤتمر للبلاد والنفع الكبير الذي سوف يلحق القارة الافريقية باكملها تجاهه، هذا إضافة إلى تنظيم دورات تدريبيه تجاه ذلك.

كما شدد المركزى لتغير المناخ السابق في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، على ضرورة انشاء دورات مياه متنقله داخل مدينه شرم الشيخ اثناء استضافتها لقمه المناخ الـ٢٧ العالمية، وذلك نظرا الكم الهائل من المشاركين بتلك القمه والتى تستضيفهم وتستقبلهم المدينة، مشددا على أهمية المرافق بهذا التوقيت، حيث أن السبب في ان جمهورية مصر العربية لم تنظم كأس العالم في ٢٠١٠، يتمثل في عدم وجود دورات مياه متنقله بالشوارع، وتم الإعلان عن هذا الامر صراحه.