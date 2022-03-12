ads
السبت 12 مارس 2022
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
ads

اقتصاد

نشرة أخبار الاقتصاد منتصف اليوم السبت

نشرة
نشرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تنشر"البوابة نيوز" أهم الاخبار التى شهدتها الساحة الاقتصادية اليوم السبت.

وإلى نص النشرة 

"التمثيل التجاري:مصر تدرس استضافة معرض التجارة البينية لدول الكوميسا ..أكتوبر المقبل

https://www.albawabhnews.com/4541835

16 مارس.. أخر موعد لتلقي طلبات مد مهلة تقديم الإقرار الضريبي

https://www.albawabhnews.com/4541806

 

وزير المالية: الحكومة تتحمل تداعيات موجة التضخم العالمية

https://www.albawabhnews.com/4541800

 

"التصديري للصناعات الكيماوية"يبحث مع ميرك الألمانية تصدير الخامات اللازمة لها

https://www.albawabhnews.com/4541791

 

 

 

ads
البوابة نيوز اقتصاد اليوم السبت الاقتصادية وزير المالية