نشرة أخبار الاقتصاد منتصف اليوم السبت

تنشر"البوابة نيوز" أهم الاخبار التى شهدتها الساحة الاقتصادية اليوم السبت.
وإلى نص النشرة
"التمثيل التجاري:مصر تدرس استضافة معرض التجارة البينية لدول الكوميسا ..أكتوبر المقبل
https://www.albawabhnews.com/4541835
16 مارس.. أخر موعد لتلقي طلبات مد مهلة تقديم الإقرار الضريبي
https://www.albawabhnews.com/4541806
وزير المالية: الحكومة تتحمل تداعيات موجة التضخم العالمية
https://www.albawabhnews.com/4541800
"التصديري للصناعات الكيماوية"يبحث مع ميرك الألمانية تصدير الخامات اللازمة لها
https://www.albawabhnews.com/4541791