الإثنين.. «السينما وصورة المرأة» في مناقشات دار الأوبرا

السبت 05/مارس/2022 - 08:32 م

يقيم مركز سينما الحضارة بدار الأوبرا، في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، ندوة بعنوان السينما وحرية الإبداع (صورة المرأة نموذجًا)، وذلك في الخامسة من مساء الإثنين المقبل.

ويتحدث في الندوة كل من عالمة الاجتماع الدكتورة شادية قناوي، سفير مصر الأسبق باليونسكو، والكاتب والناقد الفني محمد رفعت نائب رئيس تحرير مجلة أكتوبر.

وتناقش الندوة عدة محاور منها انعكاس صورة الذات في الدراما وأثرها على دور المرأة في المجتمع، رؤية نقدية لصورة المرأة في الدراما بالإضافة إلى نقاش مفتوح مع الحضور حول (النص الدرامي بين الحرية والمسئولية)، كما سيتم استعراض مجموعة من نجاحات سيدات مؤثرات في المجتمع على كافة الأصعدة.