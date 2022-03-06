بحضور رئيس الاتحاد الدولي.. 35 دولة تشارك فى بطولة العالم للجمباز بالقاهرة

الأحد 06/مارس/2022 - 10:15 ص

كشفت اللجنة العليا المنظمة لكأس العالم للجمباز القاهرة 2022 ضمن سلسلة بطولات ألعالم المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 عن حضور الياباني موري وتنابي، رئيس الاتحاد الدولي للجمباز إلى مصر منتصف شهر مارس الجاري لحضور وافتتاح بطولة كأس العالم للجمباز الفني رجال والسيدات.

ويستضيف مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي، منافسات بطولة كأس العالم للجمباز الفني رجال وسيدات 2022، والتي تقام في الفترة من 17 حتى 21 مارس الجاري بمشاركة 281 لاعب يمثلون 35 دولة على رأسهم اوكرانيا رغم الظروف التي تمر بها حاليا وجاءت الدول كالآتي مصر وألبانيا والجزائر وأرمينيا وأستراليا والنمسا وأذربيجان والتشيك ونيوزيلاندا وإيرلندا وكندا وكرواتيا وقبرص وفنلندا واليونان وهونج كونج والمجر وأيسلندا وإيطاليا والأردن وكازاخستان وليتوانيا وماليزيا والمغرب والنرويج وبولندا وجنوب أفريقيا وسلوفينيا وتركيا وأوكرانيا وأمريكا وأوزبكستان والهند.

وتشهد الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي، حاليا التجهيزات والاستعدادات الخاصة ببطولة كأس العالم للجمباز الفني رجال وسيدات ضمن سلسلة بطولات العالم المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

ويستضيف مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي، منافسات بطولة كأس العالم للجمباز الفني رجال وسيدات 2022، والتي تقام في الفترة من 17 حتى 21 مارس الجاري.

وتشهد الصالة استعدادات على قدم وساق من المنظمين، لتظهر في أبهى صورها المعتادة، بما يليق باسم مصر وقدرتها على تنظيم البطولات العالمية والقارية.

وتحرص اللجنة العليا المنظمة للبطولة، برئاسة الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والإفريقي وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، على متابعة إعداد الصالة لاستقبال المنافسات.

وتشهد البطولة إجراءات احترازية صارمة، لحماية الوفود المشاركة من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، مع ضرورة الالتزام بالتعليمات الوقائية من وزارة الصحة.

تحول اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين إلى غرفة عمليات خلال الساعات الماضية استعداد لاستضافة بطولة كأس العالم للجمباز الفني رجال وسيدات ضمن سلسلة بطولات العالم المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

ومن جانبه، أعرب الدكتور أشرف صبحي، وزير الرياضة، عن سعادته بالنجاح في استضافة مصر للبطولات الدولية، مؤكدًا أن هذا يؤكد على نجاح الدولة المصرية وكونها أصبحت قبلة للبطولات لما لها من خبرات كبيرة وثقل في إقامة وتنظيم كبرى البطولات الدولية والعالمية، مؤكدا أن الاتحاد المصري للجمباز، قام بجهد كبير في نشر اللعبة في مصر، وتوسيع قاعدة الممارسة لدى الجميع

ومن جانبه، قال الدكتور إيهاب أمين، رئيس الاتحادين المصري والافريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، إن حرص الدولة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي على دعم البطولة للخروج بالمظهر الذي يليق بالجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأعرب عن فخره واعتزازه بقدرة الدولة المصرية على استضافة البطولات العالمية في مختلف الألعاب، في الوقت الذي يصعب على دول كبيرة تنظيم حدث رياضي كبير طوال الفترة الماضية بسبب جائحة كورونا التي ضربت العالم فى 2019 ومستمرة حتى الآن.

وأضاف رئيس اتحاد الجمباز أن هذا يعكس ريادة الدولة المصرية، وسيرها بنجاح كبير وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.