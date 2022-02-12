مصرع عاملين صعقا بالكهرباء أثناء التنقيب عن آثار بمصر القديمة

السبت 12/فبراير/2022 - 07:40 م

دفعت قوات الحماية المدنية بمعدات إنقاذ لانتشال جثتي عاملين من أسفل حفره عميقه حفروها أثناء التنقيب عن الآثار بمصر القديمة.

من جانبها ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على متهم في واقعة مصرع عاملين صعقا بالكهرباء أثناء التنقيب عن الآثار بمصر القديمة.

ودلت تحريات المباحث أن الواقعة حدثت داخل منزل وان صاحبه على علم بقيام المتهم وعدد من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار.

وأضافت التحريات أن الواقعة حدثت داخل منزل مكون من ثلاثة أدوار ملك شخص يدعى "ح"، حيث حضر له شخص يدعى "ش" قبل ما يقرب من العامين، واوهمه بوجود قطع اثريه أسفل منزله، واستأجر منه غرفة بالمنزل، للتنقيب عن الآثار، وقبل يومين قام شخصين من المشاركين بالحفر بالنزول الي الحفرة للتأكد من وجود قطع اثريه، وعقب نزولهم وقع ماس كهربائى في الاسلاك المواجهه أسفل الحفرة، أدى إلي وفاتهم ولم يتمكنوا من إخراجهم.

كانت قد شهدت منطقة مصر القديمة واقعة مأساوية عندما لقي عاملين مصرعهما صعقا بالكهرباء في حفرة عميقة أثناء التنقيب عن الآثار.

وتلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغا من شرطة النجدة بوجود صعق كهربائى ووفاة شخصين داخل منزل بمصر القديمة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وسيارات الإسعاف وتبين أنه أثناء تنقيب عدد من الأشخاص عن الآثار وحفرهم حفرة عميقة قام شخصان منهم بالنزول فيها وأثناء ذلك حدث صعق كهربائى لهم بالأسفل ولقوا مصرعهم وجارى انتشال الجثث، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.