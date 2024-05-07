اليوم.. بدء العمل بقانون التصالح الجديد وانطلاق المنظومة الإلكترونية بالشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الثلاثاء، هو أول أيام العمل بقانون التصالح الجديد رقم ١٨٧ /٢٠٢٣ وتطبيق لائحته التنفيذية بجميع مراكز ومدن واحياء المحافظة، يأتي هذا متواكباً مع إطلاق وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية و وزارة التنمية المحلية المنظومة الإلكترونية لقانون التصالح، حيث تم إطلاق دليل المواطن لاستخدام تطبيق الموبايل لتسجيل طلبات التصالح عن مخالفات البناء عبر تطبيق (تصالح) وإطلاق دليل المواطن لاستخدام بوابة خدمات المواطنين بالمحليات للحصول على شهادة البيانات وتسجيل الطلبات.

وأكد محافظ الشرقية أنه حرصاً من الدولة المصرية لتقديم خدمات ميسرة ومبسطة ذات جودة عالية للمواطنين، تم تفعيل المنظومة الإلكترونية لطلبات التصالح عن مخالفات البناء لتقديم كافة الخدمات بشكل رقمى، بحيث يستطيع المواطن الحصول على الخدمة من خلال المنظومة الإلكترونية القومية الخاصة بالمراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن / الأحياء والوحدات القروية، أو من خلال البوابة الإلكترونية للمحليات http://Lgs.gov.eg ، أو عن طريق تطبيق المحمول.

يشار إلى أنه من خلال المنظومة الإلكترونية للتقدم لطلبات التصالح عن مخالفات البناء، يتمكن المواطن من ملء كل البيانات المتعلقة بالتصالح مع إرفاق وتحميل المستندات المطلوبة، حيث أنه بمجرد إرسال المواطن لطلبات التصالح إلكترونياً، يتم تحويلها مباشرة إلى المراكز التكنولوجية محل مٌخالفة البناء لفحصها، والتي ساهمت وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية في رفع كفاءتها وإمدادها بالدعم الفنى والأجهزة اللازمة (الحاسوب أو التابلت) وبعدها يتم مٌواصلة الخطوات والإجراءات الخاصة بالتصالح من بحث الطلب من حيث وقوعه داخل نطاق التصالح أو خارجه، وإعلام المُتقدم في حالة إذا كان يحتاج الحصول على بعض الموافقات من الجهات التابعة له الطلب، ومراعاة الحصول على الموافقة في إطار اشتراطات الطيران المدني من حيث وقوعها داخل حيز المطارات أو الإرتقاء ، وتتم الموافقة النهائية لحصول المواطن على التوافق من عدمه من خلال تصوير فضائي عالي الجودة قامت به وزارة التخطيط من خلال مركز البنية المعلوماتية، والذي يُحدد إقامة المبني قبل أم بعد إرساء قانون التصالح. ويتم كل ذلك بشكل إلكتروني مبسط وسريع بالتعاون بين كافة جهات الدولة المعنية، للرد على المواطن في أسرع وقت.

هذا وتفتح المراكز التكنولوجية أبوابها والبالغ عددها ١٢٦ مركز ما بين ١٩ رئيسية و١٠٧ مصغرة بالوحدات المحلية والقروية وجميعهم جاهزون ومستعدون لاستقبال طلبات التصالح.

من جانبه أشار المهندس محمد الصافي السكرتير العام للمحافظة، إلى أنه تيسيراً على المواطنين وفي إطار خطة الدولة نحو التحول الرقمي لتقديم خدمات افضل فقد أطلقت وزارتي التخطيط والتنمية الإقتصادية والتنمية المحلية دليل المواطن لاستخدام تطبيق (تصالح)، ودليل المواطن لاستخدام بوابة خدمات المواطنين بالمحليات لتسجيل الطلبات والحصول على شهادة بيانات من خلال الدخول على متصفح الإنترنت والبحث على بوابة خدمات المحليات

وإنشاء مستخدم واتباع الخطوات

وتفعيل الحساب وتسجيل الدخول

والتقديم على خدمة (طلب شهادة بيانات)

وتسجيل المعاملة واتباع الخطوات

وأضاف السكرتير العام أنه يحق للمواطن الإستعلام عن حالة الطلب بـ(رقم الطلب - الرقم القومي) ، تظهر للمواطن الإجراءات المنتهية والأخرى المتوقف عليها الطلب داخل الجهة الإدارية .

وفيما يخص تطبيق (تصالح) لتسجيل طلب التصالح يستطيع المواطن تفعيله وذلك من خلال اتباع مجموعة من الإجراءات:

وتحميل التطبيق عبر متجر التطبيقات والبحت عن (تصالح ).

وإنشاء حساب وعلى البيانات المطلوبة والضغط علي تسجيل.

وتسجيل الدخول بالرقم القومي وكلمة المرور.

وتسجيل طلب شهادة بيانات.

أوضح السكرتير العام أنه بعد ملء البيانات ورفع المستندات المطلوبة يتم توجيه الطلب إلكترونياً للجهة الادارية المختصة (حي - مدينة) لاتخاذ الإجراءات اللازمة ليتم فحص طلب التصالح بمعلومية رقم شهادة البيانات التي تم استخراجها ويشترط في ذلك مطابقة الرقم القومي لصاحب الشأن في شهادة البيانات للرقم القومي لصاحب الشأن في طلب التصالح .

ولمزيد من المعلومات يرجي الاطلاع على:

دليل المواطن للدخول على بوابة خدمات المواطنين بالمحليات لتسجيل الطلبات.

دليل المواطن للدخول على تطبيق تصالح لتسجيل طلب التصالح.