نصف نهائي الشامبيونزليج.. سانشو يقود التشكيل المتوقع لبوروسيا في مواجهة سان جيرمان

يحل فريق بوروسيا دورتموند الألمانى، ضيفًا ثقيلاً على نظيره باريس سان جيرمان الفرنسى، وذلك فى تمام العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "بارك دى برانس"، ضمن منافسات إياب نصف نهائى دورى أبطال أوروبا "الشامبيونزليج".

وانتهى لقاء الذهاب الذى جمع بينهما على ملعب "سيغنال ايدونا بارك"، بفوز فريق بوروسيا دورتموند بهدف نظيف على أرضه ووسط جماهيره، سجله اللاعب نيكلاس فولكروغ فى الدقيقة الـ36 من عمر اللقاء.

ومن المتوقع أن يخوض فريق بوروسيا دورتموند اللقاء بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى: جريجور كوبيل

خط الدفاع: ماتس هوميلز - إيان ماتسين - جوليان رايرسون - نيكو شلوتربيك

خط الوسط: إميري تشان - مارسيل سابيتزر - جوليان براندت

خط الهجوم: جادون سانشو - نيكلاس فولكروج - كريم أديمي

ويبحث فريق بوروسيا دورتموند الألمانى عن مواصلة تألقه خارج دياره فى مواجهة الليلة بعد المواجهات الكبيرة بالفوز على بايرن ميونخ في البوندسليجا، والعودة بالانتصار أمام نيوكاسل في سانت جيمس بارك، وأمام ميلان في سان سيرو بدوري الأبطال.

ويتميز بوروسيا دورتموند هذا الموسم بخط هجومه القوى، والذى أعطاه قدره على التسجيل من مختلف أنحاء الملعب، كما جاءت أهدافه الأوروبية عبر 11 لاعبا مختلفا، مما أعطاه الأفضلية فى الوصول إلى نصف نهائى البطولة الأعرق فى القارة العجوز.