وزيرة البيئة تطلق حملة ترويجية لمحميات جنوب سيناء تحت شعار "Eco South Sinai"

الجمعة 11/فبراير/2022 - 10:45 ص

اطلقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة حملة ترويجية لمحميات جنوب سيناء تحت شعار "Eco South Sinai" وذلك فى اطار الاستعداد لمؤتمر المناخ cop27 المزمع عقده فى مدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل، وكذلك ضمن حملة ايكو ايجيبت للترويج للسياحة البيئية فى مصر التابعة لمشروع دمج التنوع البيولوجى فى السياحة بالوزارة وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى والبنك الأهلى المصرى كراعي استراتيجي للحملة وذلك بحضور “اليساندرو” الممثل المقيم الجديد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر وممثلى البنك الاهلى و المجتمع المحلى.

وتهدف الحملة إلى الترويج للمحميات الطبيعية والمساعدة على خلق منتج سياحي بيئى جديد وقيم يتناول العديد من التجارب السياحية البيئية والتي تتضمن المجتمعات المحلية وأهم المقاصد والأنشطة السياحية البيئية لمحميات جنوب سيناء، وسيتم الترويج للحملة بإستخدام وسائل الدعاية المقروءة والمسموعة وكذلك تقنية الجولات الإفتراضية بانوراما 360.

وأوضحت فؤاد، في بيان لها، اليوم، أن حلم وزارة البيئة كان هو تحقيق تفاعل حقيقى مع المواطن ليرى البيئة فى صورتها الحقيقة التى تمثل الطبيعة و الجمال و الحفاظ على مواردنا الطبيعية و ليس فى صورة مشكلات بيئية ففكرة الحفاظ على الموارد الطبيعية كان مصدرها الاول توجيهات القيادة السياسية فى عام 2019 حيث بدأنا باستعراض نموذج للمحميات الطبيعية وكيفية الاستمتاع و الحفاظ عليها مع تحقيق استثمار بها حيث اطلق رئيس الجمهورية حملة اتحضر للاخضر من داخل منتدى شباب العالم اواخر عام 2019 و التى تضمنت بعد ذلك اطلاق ايكو ايجبيت كأحد المبادرات التابعة للحملة للترويج للسياحة البيئية.

وأضافت وزيرة البيئة، أن البيئة كل متكامل فنحن احتفالنا يوم 2 فبراير باليوم العالمى للاراضى الرطبه واليوم نؤكد ان البيئة البحرية و البرية و الحشائش و الرمال و الانسان كل عناصرها يشكل الطبيعة و عندما يضر الانسان بالطبيعة ترد بقسوة ومن هنا جاءت اثار التغيرات المناخية و ما يحدث حاليا من تغيرات مناخية مختلفة من صقيع واجواء مناخية مختلفة تلزم على الإنسان التجانس مع الطبيعة لمواجهة اثار افعالنا من خلال التجانس بين الانسان و الطبيعية لذلك لابد من زرع فكر التنمية الاستدامة فى ابناءنا وشبابنا وجميع المواطنين و ان اختلفنا سر تكاملنا ووحدتنا لحماية البيئة .

وأكدت فؤاد، أن من اهم مكاسب حملة ايكو ايجيبيت هى توسيع قاعدة الاهتمام بالمحميات الطبيعية والتى شملت المجتمع المحلى كشريك اساسى للتنمية و الاعلام و القطاع المصرفى و شركاء التنمية وممثلى الحكومة و مستثمرين صغار فالبيئة ليست حكر على احد بل ملك لنا جميعا.

واشارت الوزيرة، إلى عن سعادتها باطلاق حملة الترويج لمحميات جنوب سيناء لابناءنا فى اجازة نصف العام ليتعرفوا على ثقاقتنا فى المحميات الطبيعية بجنوب سيناء كبداية نظرا لخصوصية هذا المكان لكافة البيئيين حين ان اقدم محمية طبيعية موجودة فى قلب حنوب سيناء محمية راس محمد وما يسعد اكثر اننا يمكن ان نتعرف على ثقافتنا فى جنوب سيناء فى القاهرة الجديدة فى محمية الغابة المتحجرة.

وأكد الممثل المقيم الجديد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن سعادته للمشاركة فى هذا اليوم و في إطلاق حملة الترويج لمحميات جنوب سيناء، مشيرا الى انبهاره بالتجهيزات هنا ، وان الحملة تظهر مجهود مصر واستمرارها للتجهيز لمؤتمر المناخ الcop27 الذي سيعقد في شرم الشيخ ، فالان نحن نعمل مع وزارة البيئة في مجال السياحة البيئية حيث انشائنا سويا مراكز للزوار في ١٩ محمية طبيعية وتطوير البنية التحتية لهذة المحميات من اجل تجربة افضل للزوار ، بما ساهم فى توفر وظائف لأكثر من ٢٠ الف اسرة في مختلف المحميات ورفعنا الدخل ليصل الي ١٢٠./. ، حملة السياحة البيئية فتحت المجال في آفاق آخرى في مجال التنمية المستدامة.

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