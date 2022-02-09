ميما شامي تشارك في "أحفاد ريا وسكينة" بموسم الرياض

الأربعاء 09/فبراير/2022 - 11:31 م

بعد غياب عام عن الأضواء، تشارك الفنانة "ميما شامي" في عرض مسرحية "أحفاد ريا وسكينة" ضمن فاعليات "موسم الرياض" الترفيهي على مسرح "البوليفارد" بالمملكة العربية السعودية. ومن المقرر بدء العرض اليوم الأربعاء ويستمر حتى ١٢ فبراير الجارى

وأعلنت صفحة المهرجان الرسمية عن نفاذ التذاكر.

مسرحية "أحفاد ريا وسكينة" بطولة بيومي فؤاد، دينا الشربيني، ياسمين رئيس، أوس أوس، علاء زينهم، أحمد كشك، تأليف مصطفى حسني وأحمد كشك، ومن إخراج سامح بسيوني.

وأعربت ميما عن سعادتها البالغة بتواجدها في الرياض والمشاركة في انفتاح المملكة على العالم من خلال الفنون، ومشاركتها في العرض المسرحي "أحفاد ريا وسكينة" بصحبة كوكبة من نجوم مصر.

تعيش الفنانة ميما شامي حالة من النشاط الفني، وتعود بقوة بعد آخر مشاركة لها في مسلسل "أبو العروسة ٢" مؤكدة أن فترة الراحة كان ورائها تحضيرات وورش عمل، وأنها على استعداد للمشاركة في أي أعمال فنية جديدة