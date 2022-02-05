فيديو| جماهير الأهلي تؤازر المارد الأحمر أمام مونتيري في كأس العالم للأندية

السبت 05/فبراير/2022 - 06:30 م

توافد جماهير الأهلي ، قبل قليل، إلى استاد آل نهيان، بدولة الإمارات العربية المتحدة، لمؤازر "المارد الأحمر" في مباراته أمام مونتيري المكسيكي، والتي تقام في السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، مساء اليوم السبت، في بداية مشوار الفريق بكأس العالم للأندية.

وكان الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، أكد سلبية المسحة الطبية الأولى والثانية التي أجراها بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق.

وقامت إدارة بعثة الفريق في أبوظبي بمخاطبة اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية بالإمارات لتأكيد نتيجة المسحة الطبية الثانية لموسيماني وتوضيح موقفه من قيادة الفريق في مباراة اليوم من الملعب.

وكان الأهلي قد خاض مرانه الختامي أمس الجمعة على ملعب المباراة، وأدى لاعبو الفريق تدريبات بدنية وتأهيلية لمدة٢٠ دقيقة، تحت إشراف كابيللو رانجواجا مدرب أحمال الفريق، وذلك في بداية المران.

ويشارك الأهلي في مونديال الأندية للمرة الثانية على التوالي والسابعة في تاريخه، حيث يعد ثاني أكثر أندية العالم مشاركة في البطولة بعد أوكلاند سيتي النيوزيلندي متصدر القائمة بتسعة مشاركات، ولعب خمس عشرة مباراة، وهو ثاني أكثر الفرق لعبًا في البطولة بعد أوكلاند سيتي متصدر القائمة بست عشرة مباراة، ومنتظر أن يتصدر الأهلي القائمة في النسخة الحالية حيث سيلعب مباراتين على الأقل.