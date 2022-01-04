طلب إحاطة بشأن المخالفات القانونية بجامعة المنوفية

الثلاثاء 04/يناير/2022 - 08:38 م

تقدم النائب هانى خضر عضو مجلس النواب والنائب هانى خضر عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي وإلى الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية بشأن المخالفات القانونية وإهدار المال العام بجامعة المنوفية.

وجاء نص طلب الإحاطة كالآتى: عملا بحكم المادة (134) من الدستور و المادة ( ٢١٢- ٢١٣ ) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب . اتقدم بطلب إحاطة موجها الى الدكتور رئيس مجلس الوزراء والدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور رئيس جامعة المنوفية بشأن المخالفات القانونية وإهدار المال العام بجامعة المنوفية والذي جاء علي النحو التالي :

أولا : مخالفة المادة (63) من القانون رقم 182 لسنة 2018 م بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة وجاء ذلك من خلال الإسناد المباشر لأكثر من 11 مشروعا عند إحدى شركات المقاولات بأسعار مبالغ فيها وإيقاف التعاقد مع شركة المقاولون العرب رغم انها فئة أعلى من الأولى وذلك خلال الثلاث السنوات الماضية كما يلي :- تنفيذ مبنى بمساحة 605 أمتار بعدد 6 أدوار بتكلفة إجمالية 60 مليون جنيه منها مقايسة خوازيق بمبلغ 10 ملايين جنيه. صيانة وترميم كلية التربية العام بشبين الكوم بمبلغ 36 مليون جنيه تشمل اعمال الدهانات والصحي والمدرجات . مبنى صور كليه الطب البيطري بطوخ طنبشا وغرف الامن بمبلغ 6 ملايين جنيه . لافتات كليه الطب البيطري عدد (3) بمبلغ 50,000 جنيه للافته الواحدة مقاس 1 متر × 6 متر علما بان المتداول في الاسواق 850 جنيه للافته الكلادن و 1000 جنيه للمتر المكعب من الحروف المضيئة (شامله التوريد والتركيب) . بالإضافة الى عدد اخر من المشروعات منها :- انشاءات بكليه العلوم التطبيقية والطب البشري والاسنان والصيدلة بتكلفه 100 مليون جنيه مرحله اولى بدون تشطيبات . كليه الزراعة بالراهب وعمل حظائر للماشية والاغنام بمبلغ 18 مليون جنيه . تم توريد 40 بوابه تعقيم كورونا بمبلغ 2 مليون وثمانون الفا جنيه ولم يتم استخدامهم ومعطلين حتى الان.

ثانيا :- مخالفه المادة 43 من قانون تنظيم الجامعات بشان تعيين عمداء الكليات والتحايل على القانون في تعيين عميد كليه الآداب بالجامعة حيث تم تعيينه عام 2014 م والى الان يشغل منصب عميد الكلية اكثر من 8 سنوات علما بان القانون يسمح بالتعيين لمده 3 سنوات تجدد لمره واحده فقط و تحايلا على القانون تم تجديده بقرار من رئيس الجامعة سنويا (قائم بالأعمال) رغم وجود اكثر من 14 استاذ جامعي بكليه الآداب.

ثالثا :- مخالفه الخطة الخمسية للتكليف بالجامعة عام 2019/2020 والتي صدرت خلال شهر مايو من نفس العام قبل اعلان النتائج لتحقيق الشفافية والعدالة بين الاوائل من الخريجين وتم تعديلها في شهر يناير 2020 بقرار رئيس الجامعة رقم (284) لتعيين احد الاقارب وضياع حقوق الاوائل في نفس العام وذلك بكليه التربية النوعية و كليه العلوم و كليه الآداب واضاف " عضو مجلس النواب " فى طلب الاحاطة الى انة سيتم تقديم المقايسات

IMG-20220104-WA0003