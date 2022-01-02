تجديد الثقة في علاء عبد الهادي رئيسًا لاتحاد كتاب مصر

الأحد 02/يناير/2022 - 09:02 م

أسفر اجتماع مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر، عن تجديد الثقة بالإجماع فى الشاعر الدكتور علاء عبد الهادى، نقيبا عاما للكتاب.

كما جدد أعضاء مجلس الإدارة الثقة فى هيئة المكتب بالكامل؛ كالآتى الكاتب مختار عيسى، نائبا للرئيس، والشاعر زينهم البدوى سكرتيرا عاما لاتحاد الكتاب، والشاعر السيد حسن أمينا للصندوق.

وكانت انتخابات اتحاد الكتاب انطلقت قبل يومين في مقر اتحاد الكتاب بالزمالك، وأسفرت عن فوز 15 عضوا بالانتخابات حسب ترتيب الأصوات التي حصلوا عليها.