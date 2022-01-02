ads
الأحد 02 يناير 2022
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

ثقافة

تجديد الثقة في علاء عبد الهادي رئيسًا لاتحاد كتاب مصر

الدكتور علاء عبدالهادي
الدكتور علاء عبدالهادي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أسفر اجتماع مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر، عن تجديد الثقة بالإجماع فى الشاعر الدكتور علاء عبد الهادى، نقيبا عاما للكتاب. 
كما جدد أعضاء مجلس الإدارة الثقة فى هيئة المكتب بالكامل؛ كالآتى الكاتب مختار عيسى، نائبا للرئيس، والشاعر زينهم البدوى سكرتيرا عاما لاتحاد الكتاب، والشاعر السيد حسن أمينا للصندوق.
وكانت انتخابات اتحاد الكتاب انطلقت قبل يومين في مقر اتحاد الكتاب بالزمالك، وأسفرت عن فوز 15 عضوا بالانتخابات حسب ترتيب الأصوات التي حصلوا عليها.

اتحاد كتاب مصر علاء عبد الهادي مختار عيسى زينهم البدوى السيد حسن