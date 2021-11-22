بث مباشر.. مشاهدة مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الأسبوع الخامس

الإثنين 22/نوفمبر/2021 - 06:56 م

ينقل موقع البوابة نيوز بث مباشر لمباراة الزمالك ضد البنك الأهلي في إطار مباريات الجولة الخامسة للدوري المصري الممتاز، وحصد الزمالك ٩ نقاط من الفوز بثلاث مباريات وخسارة واحدة ضد النادي الأهلي.

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة الزمالك ضد البنك الأهلي

تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الإثنين بتوقيت القاهرة ويسعى الزمالك حامل اللقب للفوز اليوم ضد البنك الأهلي من أجل الإستمرار في المنافسة على لقب الدوري المصري الذي يحمل لقبه في آخر موسم.

تشكيل الزمالك ضد البنك الأهلي في مباراة اليوم

ويعتمد كارتيرون المدير الفني للزمالك على تشكيل مكون من محمد ابو جبل لحراسة المرمى وخط دفاع مكون من علي محمود علاء وحمزة المثلوثي وحمدي الونش وعبد الشافي وخط وسط مكون من طارق حامد وزيزو وأشرف بن شرقي ويوسف أوباما ومصطفى فتحي وفي الهجوم سيف الدين الجزيري.

مشاهدة بث مباشر لمباراة الزمالك ضد البنك الأهلي في الدوري المصري