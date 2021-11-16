برلماني: تنفيذ التكليفات الرئاسية بالمتحف الكبير ترويج كبير للسياحة المصرية عالميًا

الثلاثاء 16/نوفمبر/2021 - 12:35 م

طالب النائب أحمد عبد السلام قورة، عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، من الحكومة الإسراع فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لخروج كافة تجهيزات المتحف المصري الكبير على أكمل وجه، وذلك من النواحي الهندسية والأثرية، فضلاً عن استخدام التكنولوجيا الحديثة في تأمين المتحف، وتطبيق أفضل الأساليب والتقنيات العصرية في العرض المتحفي، بالإضافة إلى رفع كفاءة المباني والطرق المحيطة بالمتحف المصري الكبير من كافة الاتجاهات واستغلال الموقع المميز للمتحف ذي الإطلالة على منطقة الأهرامات وقطعه الأثرية المميزة، بما يتواكب مع قيمته وأهميته كأكبر متاحف العالم .

وأشاد "قورة" فى بيان له أصدره اليوم الثلاثاء، بجميع القضايا التى تناولها الرئيس السيسي فى الاجتماع الذى عقده لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع المتحف المصري الكبير واحتفالية "طريق الكباش" وتوجيه الرئيس بالعمل على أن تخرج هذه الاحتفالية في أبهى صورة بما يعكس التنوع الذي تتسم به محافظة الأقصر كمقصد سياحي عالمي متكامل معرباً عن ثقته التامة فى أن تنفيذ التكليفات الرئاسية سيكون بمثابة أكبر ترويج للسياحة والآثار المصرية إقليمياً وعالمياً حتى تستعيد مصر مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية.

ووجه النائب أحمد عبد السلام قورة التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى على اهتمامه الكبير بالترويج للسياحة والآثار المصرية إقليمياً وعالمياً متوقعاً أن يكون الموسم السياحى الشتوى من انجح المواسم السياحية لمصر بعد أحداث 25 يناير عام 2011.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الاجتماع حضره الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء عاطف مفتاح مساعد رئيس الهيئة الهندسية لمشروع المتحف المصري الكبير، والدكتور مصطفى وزيري أمين عام المجلس الأعلى للآثار، والدكتور الطيب عباس مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الأثرية بالمتحف المصري الكبير.