بمشاركة النوار.. لالوفيتش رئيساً للاتحاد الدولي للمصارعة بالتزكية

الجمعة 05/نوفمبر/2021 - 04:51 م

فاز الصربي نيناد لالوفيتش برئاسة الإتحاد الدولي للمصارعة بالتزكية ، كما حصل المغربي فؤاد المسكوت رئيس الإتحاد الإفريقي للمصارعة علي عضوية المكتب التنفيذي للإتحاد الدولي بأعلي الأصوات ب ٨١ صوتاً ، وذلك في الإنتخابات التي أقيمت في مدينة بيلجراد بصربيا بمشاركه مصر ممثلة في اللواء عصام النوار رئيس الإتحاد المصري للمصارعة الذي هنأ رئيس الإتحاد الدولي بمناسبة فوزة في الإنتخابات ودار بينهما حديثاً جانبيا ، وقد أشاد رئيس الإتحاد الدولي للمصارعة بمصر وما تشهدة المصارعة المصرية من إنجازات كبيرة ووعد نيباد لالوفيتش بعمل زيارة مصر قريبا .

علي الجانب الآخر شهدت الإنتخابات تجمع عربي دولي لم يحدث منذ زمن فقد تواجد عدد كبير من رؤساء الإتحادات العربية وممثلين لإتحاداتهم العربية في هذة الإنتخابات ، وفي جلسه حوارية علي هامش الانتخابات إتفق جميع رؤساء الإتحادات العربية علي أن مصر هي بيت العروبة ووطنهم الثاني ومقصدهم في أي سفر لما تشهدة من أمن وآمان ونهضة كبيرة في شتي المجالات ومنها الرياضية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وأنهم جميعاً سيحضرون لمصر للمشاركه في بطولة العرب ، والأندية العربية ، ودورة إبراهيم مصطفي الدولية التي ستقام بمدينة شرم الشيخ الشهر الجاري .

ومن مندوبي ورؤساء الإتحادات العربية صالح الزريقات الأردن ، حسن الشهراني السعودية ، فراس دودين فلسطين ، مهدي محمد العراق ، محمد محمد سوريا .. وقد وعد الجميع الحضور ببعثات كاملة للمعسكر الذي سبقام في مصر والإشتراك في البطولات : العربية ، والأندية وإبراهيم مصطفى .

وقد أشاد رؤساء ومندوبي الإتحادات العربية والإفريقية التي شاركت في الإنتخابات باللواء عصام النوار رئيس الإتحاد المصري للمصارعة لما شهدته المصارعة المصرية في الفترة الأخيرة في تحقيق إنجازات علي جميع الأصعدة أوليمبية وعالمية وعربية وإفريقية ، وهو ما دعم مصر بقوة في استضافة وتنظيم بطولة أفريقيا للمصارعة عام ٢٠٢٤ خاصة دعم فؤاد المسكوت رئيس الإتحاد الإفريقي للمصارعة وعضو المكتب التنفيذي للإتحاد الدولي .