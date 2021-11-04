الأزهر يدين الهجوم الإرهابي على مستشفى بأفغانستان

الخميس 04/نوفمبر/2021 - 01:31 م

أدان الأزهر الشريف، الهجوم الإرهابي على مستشفى بالعاصمة الأفغانية كابول، والذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وشدد الأزهر على أنَّ هذا التفجير السافر الذي استبيحت فيه دماء الأبرياء وأرواح الآمنين؛ إرهاب مقيت وخروج على كل قيم الأديان والمبادئ الإنسانية، ودليل واضح على إجرام مرتكبيه وفساد فكرهم، مؤكدًا تضامنه الكامل مع الشعب الأفغاني في مواجهة الإرهاب.

ويتقدم فضيلة الإمام الأكبر بخالص العزاء والمواساة لأهالي الضحايا وللشعب الأفغاني، داعيًا المولى -عز وجل- أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يعجل لهذا البلد بإستعادة أمنه وأمانه، وأن يرزق شعبه السلامة والاستقرار، ويقيهم كل مكروه وسوء.