أسرة أحمد تستغيث بوزارة الصحة: أنقذوا حياة ابننا

الأربعاء 03/نوفمبر/2021 - 05:37 م

تستغيث أسرة أحمد ميزار ثابت بوزارة الصحة، لتأخر حالته وعجزهم عن علاج حالته، تبدأ القصة عندما كان يعمل في إحدى الدول خارج مصر "نجار مسلح" ثم سقط من إحدى البنايات المرتفعة، الأمر الذي تسبب له في كسر في مناطق الجسم، وتخلى عنه العمل، ورفض علاجه ثم قاموا بإرساله لمصر دون أن يتم تحمل نفقة العلاج، تقدم أهل أحمد للكثيرين من أجدل إنقاذ حالته ولكن دون جدوى، تكفلة به إحدى الجمعيات الخيرية، وبعد ذلك تركوه، ونظرا لصعوبة حالته وعدم الاهتمام به يعاني أحمد من قرحة الفراش بسبب عدم الاهتمام به، أسرة الشاب تستغيث بكل المسئولين لإنقاذ حالته بعدما عجزوا عن سداد مصاريف المستشفى ونقلوه لمستشفى أخرى، بمحافظة المنوفية، والدته تستغيث بالمسئولين في مجلس الوزراء في النظر لحالته وإنقاذه.

للتواصل مع الحالة: 01114057409