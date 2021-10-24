سجلت المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية، 424 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19 "، ليصل إجمالي الإصابات إلى 944076 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة المغربية في بيان اليوم، أنها سجلت 6 حالات وفاة بالفيروس ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 14606 حالة، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 924009 حالة شفاء.
بوابة العرب
كورونا في المغرب.. تسجيل 424 إصابة جديدة و6 حالات وفاة
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سجلت المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية، 424 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19 "، ليصل إجمالي الإصابات إلى 944076 إصابة.
سجلت المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية، 424 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19 "، ليصل إجمالي الإصابات إلى 944076 إصابة.