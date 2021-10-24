كورونا في المغرب.. تسجيل 424 إصابة جديدة و6 حالات وفاة

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 12:52 ص

سجلت المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية، 424 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19 "، ليصل إجمالي الإصابات إلى 944076 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة المغربية في بيان اليوم، أنها سجلت 6 حالات وفاة بالفيروس ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 14606 حالة، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 924009 حالة شفاء.