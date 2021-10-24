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الأحد 24 أكتوبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

كورونا في المغرب.. تسجيل 424 إصابة جديدة و6 حالات وفاة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجلت المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية، 424 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19 "، ليصل إجمالي الإصابات إلى 944076 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة المغربية في بيان اليوم، أنها سجلت 6 حالات وفاة بالفيروس ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 14606 حالة، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 924009 حالة شفاء.

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