كورونا في لبنان.. تسجيل 460 إصابة جديدة و4 حالات وفاة

الأربعاء 20/أكتوبر/2021 - 12:52 ص

سجل لبنان خلال الساعات الـ 24 الماضية، 460 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الإصابات إلى 634669 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العامة اللبنانية في بيان اليوم، أن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 8434 حالة بعد تسجيل 4 حالات وفاة.