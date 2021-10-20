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الأربعاء 20 أكتوبر 2021
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

كورونا في لبنان.. تسجيل 460 إصابة جديدة و4 حالات وفاة

البوابة نيوز
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سجل لبنان خلال الساعات الـ 24 الماضية، 460 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الإصابات إلى 634669 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العامة اللبنانية في بيان اليوم، أن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 8434 حالة بعد تسجيل 4 حالات وفاة.

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