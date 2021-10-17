اليوم.. محاكمة 22 متهمًا في "اللجان النوعية" بحلوان

الأحد 17/أكتوبر/2021 - 06:46 ص

تنظر محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة 22 متهم من عناصر الجماعة الإرهابية في القضية المعروفة اعلاميًا باللجان النوعية.

كانت النيابة العامة قد اتهمت 22 متهم من عناصر جماعة الإخوان المحظورة في القضية رقم 840 لسنة ۲۰۱۹ حصر أمن الدولة العليا والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ والتي جاءت أحداثها على أثر فض إعتصام رابعة وفض اعتصام النهضة وقام المتهمين فيها بقتل مواطن وخطف واحتجاز أخر وتعذيبه إعتقادا منهم أنهما أرشدا قوات الأمن عن عناصر الجماعة المحظورة.