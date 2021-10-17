تنظر محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة 22 متهم من عناصر الجماعة الإرهابية في القضية المعروفة اعلاميًا باللجان النوعية.
كانت النيابة العامة قد اتهمت 22 متهم من عناصر جماعة الإخوان المحظورة في القضية رقم 840 لسنة ۲۰۱۹ حصر أمن الدولة العليا والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ والتي جاءت أحداثها على أثر فض إعتصام رابعة وفض اعتصام النهضة وقام المتهمين فيها بقتل مواطن وخطف واحتجاز أخر وتعذيبه إعتقادا منهم أنهما أرشدا قوات الأمن عن عناصر الجماعة المحظورة.
حوادث وقضايا
اليوم.. محاكمة 22 متهمًا في "اللجان النوعية" بحلوان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظر محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة 22 متهم من عناصر الجماعة الإرهابية في القضية المعروفة اعلاميًا باللجان النوعية.
تنظر محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة 22 متهم من عناصر الجماعة الإرهابية في القضية المعروفة اعلاميًا باللجان النوعية.