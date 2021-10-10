سجل العراق خلال الساعات الـ 24 الماضية 1227 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما بلغ عدد الإصابات الإجمالي 2022109 إصابات حتى الآن.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان بتسجيل 28 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 22537، فيما تم تسجيل 3313 حالة شفاء جديدة، مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 1941835حالة.
بوابة العرب
كورونا في العراق.. 1227 إصابة جديدة
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سجل العراق خلال الساعات الـ 24 الماضية 1227 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما بلغ عدد الإصابات الإجمالي 2022109 إصابات حتى الآن.
سجل العراق خلال الساعات الـ 24 الماضية 1227 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما بلغ عدد الإصابات الإجمالي 2022109 إصابات حتى الآن.