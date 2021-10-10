كورونا في العراق.. 1227 إصابة جديدة

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 01:11 ص

سجل العراق خلال الساعات الـ 24 الماضية 1227 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما بلغ عدد الإصابات الإجمالي 2022109 إصابات حتى الآن.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان بتسجيل 28 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 22537، فيما تم تسجيل 3313 حالة شفاء جديدة، مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 1941835حالة.