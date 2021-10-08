"الرياضة" تبدأ تجهبز حمامات السباحة في المدينة الشبابية بالأسمرات

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 05:21 م

بدأت وزارة الشباب والرياضة في تجهيز حمامات السباحة بالمدينة الشبابية بالأسمرات وتركيب (غلايات) سخانات لإدارة تشغيلها وتجهيزها بشكل متكامل للافتتاح خلال الفترة المقبلة.

ووفرت الوزارة كل الإمكانات الخاصة بتجهيز حمامات السباحة في المدينة الشبابية بالأسمرات للبدء في تشغيلها من أجل تدريب الأبطال والرياضيين الذين يستعدون لخوض غمار المنافسات المحلية والدولية خلال السنوات القادمة بعد أن أولى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي اهتماما بالغا في الارتقاء بالمدن الشبابية على مستوى الجمهورية بالتجهيزات حسب المواصفات العالمية من أجل ممارسة الرياضة.

وفي إطار دور الدولة للعناية بالأبطال والرياضيين تواصل صبحي مع القائمين على المدينة الشبابية بالأسمرات وعلى رأسهم محمود فوزي رئيس مجلس الأمناء والدكتور أحمد كمال المدير التنفيذي للمدينة الشبابية بالأسمرات من أجل الإعداد والتجهيز المتواصل لحمامات السباحة بالمدينة ورفع كفاءتها حتى يتسنى تدريب الأبطال الرياضيين عليها وتجهيزهم بالشكل اللائق استعدادا للمشاركة في كافة البطولات القارية والعالمية.

ومن جانبه أكد وزير الشباب والرياضة أن هناك اهتماما من الدولة برفع مستوى الكفاءة لكل الأنشطة والألعاب الرياضية المختلفة داخل المدينة والعمل على تنفيذ كل التعليمات الصادرة من جانب وزارة الشباب والرياضة للاهتمام بكل الألعاب الرياضية التي يمارسها الشباب داخل المدينة بالأسمرات والتي أصبحت تمثل صرحا رياضيا وشبابيا على أعلى مستوى من الكفاءة والجاهزية لإستقبال المحافل ورعاية كل الأبطال في كل المنافسات الرياضية والأنشطة المختلفة.

وأضاف أن هناك استعدادات خاصة في كل الملاعب الرياضية التي تحتضنها المدينة من أجل جاهزيتها التي توليها الدولة والقيادة السياسية اهتماما كبيرا على مدار الفترة الماضية والتي تخص الارتقاء بمستوى الأبطال والرياضيين في شتى الألعاب المختلفة من أجل بناء الأبطال وإعدادهم بالشكل المطلوب وتجهيزهم للمشاركة في البطولات القارية والعالمية.

وأشار صبحي إلى أن هناك تعليمات مشددة بتوفير كل سبل الراحة والهيكلة والملاعب والبنية التحتية الرياضية والانشائية التي تطورت بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية في إطار خطة الدولة للاهتمام بالرياضة والرياضيين والأبطال الذين يرفعون إسم مصر عاليا خلال المنافسات القارية والعالمية.