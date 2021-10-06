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الأربعاء 06 أكتوبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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بوابة العرب

كورونا في المغرب.. 676 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجل المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية 676 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الإصابات إلى 936236.
وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم، إلى أنها سجلت 17 حالة وفاة بالفيروس، ليصل بذلك إجمالي الوفيات إلى 14372، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 911738.

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