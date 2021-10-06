كورونا في المغرب.. 676 إصابة جديدة

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 12:39 ص

سجل المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية 676 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الإصابات إلى 936236.

وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم، إلى أنها سجلت 17 حالة وفاة بالفيروس، ليصل بذلك إجمالي الوفيات إلى 14372، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 911738.