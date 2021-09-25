«زد» يفوز على مصر للتأمين بثلاثية مقابل هدف وحيد

السبت 25/سبتمبر/2021 - 03:53 م

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي زد فوزا كبيرا على نظيره مصر للتأمين ، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد سجلها كل من كامل أحمد ، يوسف علي والحبيب أحمد حسن وذلك على ملعب النادي بالشيخ زايد.



ويستعد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي زد، لخوض ودية أخرى أمام فريق طهطا عصر غد على ملعب النادي بالشيخ زايد أيضا .



من جانبه أعرب إسماعيل يوسف المدير الفني للفريق عن سعادته بالمستوى الفني خلال الوديات التي خاضها الفريق طيلة أيام المعسكر مؤكدا أن جميع اللاعبين أظهروا جديه سواء في التدريبات أو خلال المباريات الودية استعدادا للموسم الجديد.



وكان الجهاز الفني قد خصص فقرات بدنية للاعبين خلال التدريبات الأخيرة وتولى الدكتور علاء شاكر مدرب الأحمال الإشراف على التدريبات البدنية خلال المران.



ودخل الفريق معسكره المغلق يوم ٢١ أغسطس الماضي وتخلل معسكر الفريق العديد من الوديات، وكانت بداية المباريات الودية أمام البطل الأوليمبي ، والتي فاز بها فريق زد بأربعة أهداف دون رد.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي زد لخوض أولى مبارياته الرسمية يوم ١ أكتوبر المقبل ضد نادي منتخب السويس في الثانية والنصف ظهرا باستاد السويس الجديد