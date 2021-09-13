ميدفيديف يقهر دجوكوفيتش ويتوج ببطولة أمريكا للتنس

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 02:25 ص

فجر لاعب التنس الروسي دانييل ميدفيديف، مفاجأة من العيار الثقيل وتوج بطلا لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس 2021، على حساب الصربى نوفاك دجوكوفيتش المصنف الاول عالميًا بنتيجة 3-0، في مباراة ماراثونية جاءت نتائجها كالتالي: 6-4، 6-4، 6-4.

كتب ميدفيديف التاريخ بتتويجه بأولى بطولات الجراند سلام في تاريخه، ومنع الأسطورة نوفاك دجوكوفيتش فى الفوز بالبطولة رقم 21 وفض الشراكة مع السويسرى روجر فيدرر والإسبانى رفائيل نادال صاحبا 20 بطولة.

بدأ اللاعب الروسي المباراة بقوة وتمكن من كسر إرسال الصربى، وحسم المجموعة الأولى بفارق شوطين.

وفى المجموعة الثانية، عاد دجوكوفيتش بقوة ولكن ميدفيديف استطاع كسر الإرسال فى الشوط الخامس وتقدم 3-2، ليفوز بنهاية المجموعة 6-4 مرة أخرى، ويتقدم بمجموعتين دون رد.

وفى المجموعة الثالثة، نجح ميدفيديف فى كسر إرسال نوفاك دجوكوفيتش مرتين، بالشوطين الأول والثالث، لينهي المجموعة بنتيجة 6-4 ويتوج باللقب.

وكان ميدفيديف تأهل إلى النهائي بعد الفوز على فيليكس إلياسيم، بينما صعد دجوكوفيتش على حساب الألمانى ألكسندر زفيريف.