تعرف على تشكيل تشيلسي أمام نوتنجهام في الدوري الإنجليزي

أعلن الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لفريق تشيلسي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة نوتنجهام فورست، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يحل فريق تشيلسي، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره نوتنجهام فورست بملعب سيتي جراوند، في مباراة تنطلق في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

يقود السنغالي نيكولاس جاكسون هجوم البلوز أمام نوتنجهام، ويعاونه الشاب كول بالمر ونوني مادويكي وميخايلو مودريك.

ويحتل تشيلسي المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 54 نقطة، بينما يأتي نوتنجهام فورست في المركز السابع عشر وفي رصيده 29 نقطة.

تشكيل تشيلسي لمواجهة نوتنجهام

حراسة المرمى: جورجي بيتروفيتش

خط الدفاع: تياجو سيلفا، بنوا بدياشيلي، تريفوه تشالوباه، مارك كوكوريلا

خط الوسط: كونور كالاجير، موسيس كايسيدو، كول بالمر

وفي الهجوم: ميخايلو مودريك، نيكولاس جاكسون، نوني مادويكي.