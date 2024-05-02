لندن زرقاء.. تشيلسي ينهض من كبوته في الدوري الإنجليزي بثنائية على توتنهام

حقق فريق تشيلسي، مساء اليوم الخميس، فوزًا ثمينًا على ضيفه توتنهام هوتسبير بثنائية دون رد، خلال مباراة ديربي لندن، التي جمعتهما على ملعب ستامفورد بريدج، في مواجهة مؤجلة بينهما من الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

انتهى الشوط الأول بتقدم البلوز بهدف للا شئ، بعدما شهد إثارة كبيرة منذ انطلاق صافرة الحكم روبرت جونز، حيث تبادل الفريقان الخطورة الهجومية على المرمى، وأهدر اللاعبين العديد من الفرص التهديفية.

أحرز تريفوه تشالوباه الهدف الأول لأصحاب القميص الأزرق من رأسية في الدقيقة 24 من كرة عرضية من زميله كونور جالاجير.

في الشوط الثاني، استمرت الفاعلية الهجومية من لاعبي الفريقين، حتى احتسب خطأ على مشارف منطقة جزاء السبيرز لصالح كول بالمر نجم تشيلسي، الذي بدوره سدد الكرة بقوة ارتطمت في القائم، ليتابعها السنغالي نيكولاس جاكسون ويضيف الهدف الثاني في الدقيقة 72 من عمر اللقاء.

بهذا الفوز، نهض تشيلسي من كبوته في الدوري الإنجليزي، بعد الهزيمة بنتيجة ثقيلة أمام أرسنال بخماسية نظيفة، والتعادل مع أستون فيلا بهدفين لمثلهما في المباراتين الماضيتين.

بتلك النتيجة، وصل تشيلسي إلى 51 نقطة، ارتقى بها إلى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما تجمد رصيد توتنهام عند 60 نقطة في المرتبة الخامسة.