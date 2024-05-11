وكيل صحة الفيوم يكافئ ممرضتين خلال زيارته لوحدات مركزي طامية وسنورس.. صور

قام الدكتور سامح العشماوي وكيل وزارة الصحة بالفيوم، بجولة مرورية على مستشفيتي طاميه وسنورس المركزي ورافقه الجولة هالة احمد مدير ادارة التمريض ومتولى سعد مدير ادارة الشئون الادارية بالمديرية والدكتور مروان دياب -عضو مكتب الدعم الفنى بالمرور على مستشفى طامية ووحدتين بطامية و4 وحدات بسنورس.



حيث بدأ وكيل الوزارة الجولة بالمرور المفاجئ على مستشفى طامية وذلك فى حضور الدكتورة نشوى رحيم مديرة المستشفى وادارة طامية الصحية، وقام والفريق المرافق بتفقد قسم قسطرة القلب وناقش مع الدكتور أحمد نجيب رئيس قسم قسطرة القلب وادارة المستشفى اللائحة الجديدة والتنسيق مع الجامعة من اجل اجراء العمليات الجراحية الكبرى.



كما تفقد العشماوى اقسام العناية والحضانات والاطفال والنسا والتوليد والباطنة للاطمئنان على سير العمل، بعد ذلك توجه والفريق إلى المركز الطبى بطامية، حيث كان يعقد اجتماع لاطباء التكليف الجدد قبل توزيعهم و بدء العمل بوحدات الرعاية الاولية.

وبعدها قام بتفقد الاستقبال والطوارئ وعيادة الاسنان وغرفة التعقيم وتنظيم الاسرة و مبادرة فحص المقبلين على الزواج وقد أثنى على سير العمل بها و الاقبال عليها.

ثم قام بالمرور بعدها على وحدة كفر محفوظ التابعة لادارة طامية الصحية، حيث تفقد المعمل وتنظيم الاسرة والاسنان وقد اشاد بتواجد اطباء الاسنان وكذلك الصيادلة.

كما تفقد مكتب التطعيمات وامر بصرف مكافأة مالية للممرضة سحر صبحى عبد العزيز ممرضة التطعيمات لكفاءتها العلمية، بعد ذلك توجه إلى وحدة دوار جبلة التابعة لادارة سنورس الصحية وتفقد فيها الصيدلية والاسنان وطب الاسرة و التطعيمات وغرفة الملفات وتنظيم الاسرة وامر بصرف مكافاة للممرضة شيماء محمد محمود ممرضة تنظيم الاسرة.



وواصل وكيل صحة الفيوم المرور بوحدات سنورس حيث تفقد وحدة بنى عتمان وتفقد فيها التطعيمات والملفات والاستقبال ورعاية الامومة والطفولة والأسنان وامر بفحص سجلات الحضور والإنصراف وتحويل المتغيبين دون اذن للتحقيق.

كما تفقد العمل بوحدة جبلة اثناء النوباتجية وتفقد خلالها غرفة الملفات والإستقبال واثنى على نظافة الوحدة.

وفى نهاية الجولة قام بالمرور على وحدة جرفس اثناء النوباتجية وتفقد الاستقبال، وقام بفحص دفاتر الطوارئ، وأكد على إستمرار الجولات الميدانية المفاجئة للأطمئنان على سير العمل.

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