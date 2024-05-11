"يلا" تفوز بـ "نجمة دبى للألعاب" في حفل جوائز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2024



أعلنت مجموعة "يلا" المحدودة، الرائدة في مجال منصات التواصل الاجتماعي والألعاب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن فوزها بجائزة "نجمة دبي للألعاب" المرموقة، خلال حفل توزيع جوائز قطاع الألعاب في المنطقة لعام 2024.

وتم اختيار مجموعة "يلا" لنيل المركز الأول في فئة "نجمة دبي للألعاب" من قبل لجنة تحكيم مكونة من 80 خبيرًا من أبرز الخبراء في صناعة الألعاب.

تأتي هذه الجوائز في إطار حفل توزيع الجوائز الذي أُقيم على هامش قمة جيم إكسبو دبي، بدعم من مؤتمر الألعاب الرائد "بوكيت جيمر كونكتس". وتعد هذه الفعالية، التي نظمت للمرة الثانية في مركز دبي التجاري العالمي، من أبرز فعاليات الألعاب في المنطقة، حيث شهدت حضورًا مميزًا يزيد على 1250 مشاركا.

رئيس مجموعة "يلا"، السيد صيفي إسماعيل، أكد على التزام المجموعة بدعم نمو قطاع الألعاب في المنطقة وتقديم تجارب للعب غير مسبوقة.

وأشار إلى أن هذا الاعتراف يعكس النجاح والتأثير الذي حققته مجموعة "يلا" في صناعة الألعاب الرقمية.