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داليا عبد الرحيم

اقتصاد

استقرار أسعار اللحوم اليوم الجمعة 27 أغسطس 2021

استقرار أسعار اللحوم
استقرار أسعار اللحوم
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استقرت أسعار  اللحوم البلدى اليوم الجمعة 27- 8 – 2021،  وتراوح سعر  الكندوز البلدى  بين 140-160 جنيها للكيلو، كباب الحلة 140-160 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الاستيك والبفتيك 130-160 جنيها للكيلو وأسعار الكلاوى والقلب تتراوح بين 140-160 جنيها.

وسجلت أسعار الكبدة الكندوز بين 130-160 جنيها، أسعار اللحم المفروم الكندوز بجميع دراجاته بين 120-140 جنيها للكيلو، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو،

 وسجل أسعار الموزة الكندوز 140-160 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار السجق البلدى بين 120-140 جنيها، واستقرت أسعار اللحوم الضأن بين 150-170 جنيها، والكبدة الضأن 140-170 جنيها، وسجل سعر اللحوم الجملي بين 100-120 جنيها للكيلو.

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