استقرار أسعار اللحوم اليوم الجمعة 27 أغسطس 2021

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 09:17 ص

استقرت أسعار اللحوم البلدى اليوم الجمعة 27- 8 – 2021، وتراوح سعر الكندوز البلدى بين 140-160 جنيها للكيلو، كباب الحلة 140-160 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الاستيك والبفتيك 130-160 جنيها للكيلو وأسعار الكلاوى والقلب تتراوح بين 140-160 جنيها.

وسجلت أسعار الكبدة الكندوز بين 130-160 جنيها، أسعار اللحم المفروم الكندوز بجميع دراجاته بين 120-140 جنيها للكيلو، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو،

وسجل أسعار الموزة الكندوز 140-160 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار السجق البلدى بين 120-140 جنيها، واستقرت أسعار اللحوم الضأن بين 150-170 جنيها، والكبدة الضأن 140-170 جنيها، وسجل سعر اللحوم الجملي بين 100-120 جنيها للكيلو.